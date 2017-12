An jedem Sonntag im Advent gibt es Geschenke.

Krefelds Familien dürfen ab sofort gespannt sein. Unter dem Motto „Wir verschenken Wunschmomente“ zaubert die Krefelder Marketing Manufaktur an jedem Sonntag im Advent ein Leuchten in die Augen von Familien. Wer es in letzter Zeit nicht besonders gut hatte oder wer jemanden kennt, der sich freuen würde, darf sich für die Aktion bewerben.

Wer sich angesprochen fühlt, kann einfach das Kontaktformular auf dem Weihnachtsmarkt-Stand der WZ (Bude acht) ausfüllen und dort in den Wunschmomente-Briefkasten werfen oder eine E-Mail an info@kindergutscheinbuch.de mit ein paar Zeilen zur Begründung schicken.

Für die Aktion „Wir verschenken Wunschmomente“ haben sich einige Kooperationspartner Besonderes einfallen lassen. So gibt es zum Beispiel drei mal drei Karten für die Premiere des Weihnachts-Märchens on Ice und vier Karten für das Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings im König-Palast mit anschließendem Meet & Greet.

„Die Weihnachtszeit ist nicht immer für alle eine schöne Zeit, daher möchte das Unternehmen mit ,Wunschmomente’ ein Funkeln in möglichst viele Herzen bringen“, erklären Tanja Petzelt und Alexa Niesen-Finger, Gesellschafterinnen der Krefelder Marketing Manufaktur. Eine Geschenkübergabe findet immer am Adventssonntag auf dem Weihnachtsmarkt statt.

Ende Oktober ist das junge Start Up Unternehmen mit dem Krefelder Kindergutscheinbuch Wunschmomente gestartet. Alle Aktivitäten im Buch sind für das Kind entweder kostenlos oder vergünstigt.