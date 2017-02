Krefeld. Die Polizei Krefeld warnt vor einem anonymen Anrufer, der sich als Polizist ausgibt. Am Dienstag meldete sich zwischen 22.30 Uhr und 23.40 Uhr telefonisch eine unbekannte männliche Person bei mehreren Frauen und gab an, von der Polizei zu sein. Im Display der Telefone der Frauen erschien dabei die Rufnummer 02151-110. Er fragte die Angerufenen aus und warnte sie unter anderem davor, das Haus zu verlassen. Außerdem berichtete der Anrufer, bei den Frauen sei eingebrochen worden und die Polizei habe Kontoauszüge der Betroffenen gefunden.

Die Polizei hat heute klar gestellt, dass diese Anrufe von einem Betrüger stammen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de