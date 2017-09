Krefeld. Am Donnerstagabend haben zwei Krefelderinnen Anrufe von einem falschen Polizisten erhalten. Zwischen 22 Uhr und 22:50 Uhr rief ein Mann bei den beiden Frauen (87 und 92 Jahre) an und gab sich als Beamter der Kriminalpolizei Krefeld aus.

In einem Fall stellte sich der Mann namentlich als "Markus Roland" vor. Hier wurde im Telefon die Nummer "0221110" angezeigt. Der Trickbetrüger forderte die Frau auf, alle Türen und Fenster zu schließen. Die Polizei habe zwei Verbrecher festgenommen und ein Notizbuch bei ihnen gefunden, in dem der Name der Angerufenen stehe. Auf diese Weise wolle die Polizei nun die Frau warnen.

In beiden Fällen erkundigte sich der falsche Polizist nach Bargeld in den Wohnungen der Frauen.

Die Polizei ruft nach eigenen Angaben niemals mit der Nummer "110" an. Die Polizei empfiehlt, am Telefon keinerlei Angaben zu Vermögenswerten zu machen und auch keine TReffen zu vereinbaren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.