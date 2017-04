Krefeld. Am Ostersonntag- und Ostermontagabend haben drei Krefelder Anrufe von falschen Polizisten erhalten. Gegen 20 Uhr erhielten zwei Frauen (70, 72 Jahre) und ein Mann (60 Jahre) Anrufe eines Mannes, der sich als Kriminalbeamter der Polizei Krefeld ausgab. Der angebliche Polizist teilte den Betroffenen mit, dass drei Personen in der Nähe ihrer Wohnungen soeben festgenommen wurden und die Beamten in diesem Zusammenhang ein Notizbuch mit ihren Namen und Telefonnummern gefunden haben. Der Anrufer erkundigte sich, ob sie Rentner seien und stellte Fragen zu Vermögenswerten sowie Konten. Alle drei Personen beendeten umgehend das Telefonat, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich nicht um ein und dieselbe Person handelt. In einem Fall sprach der Anrufer nach Angaben der Zeugen hochdeutsch, in einem anderen Fall mit ausländischem Akzent. Bei einem Betroffenen meldete sich der Mann mit dem Namen "Schwarz", außerdem erschien die Rufnummer 110 im Display.