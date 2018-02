Krefeld. In Krefeld ist eine 86-jährige Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden. Diese riefen bei der älteren Frau an und gaben sich als Polizisten aus, teilt eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen auf WZ-Nachfrage mit. Sie solle zur Bank gehen und Geld abheben, waren die Anweisungen der falschen Beamten. Dann klingelten die Trickbetrüger bei der Seniorin und forderten sie auf, das abgehobene Bargeld abzugeben. Die Täter konnten die Frau überzeugen und sie gab ihr Geld ab. red