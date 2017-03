Da der Mann ganz offensichtlich alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Krefeld. Am Freitag, gegen 21.15 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Pkw den Dießemer Bruch in Richtung Glockenspitz entlang. In Höhe des Großmarktes kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Anhänger. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug derart in Schieflage, das es schließlich auf dem Dach landete.

Der 44-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krefelder Krankenhaus verbracht. Da der Mann ganz offensichtlich alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Sowohl das verunfallte Fahrzeug, als auch der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Dießemer Bruch im Bereich des Unfallgeschehens komplett gesperrt.