Krefeld. Fünf Menschen sind bei einem Auffahrunfall verletzt worden, der sich am Sonntagabend ereignet hat. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei war kurz vor 22 Uhr ein 18-jähriger Krefelder mit seinem Volvo vom Deutschen Ring kommend auf der Ritterstraße in Richtung Kölner Straße unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung zur Gladbacher Straße stieß er mit einem Peugeot zusammen, der dort in zweiter Reihe hielt. Durch den Ausprall wurde der Peugeot in ein Gebüsch am Fahrbahnrand geschleudert. Alle fünf Insassen dieses Fahrzeugs wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Drei Verletzte (35, 44, 63 Jahre) mussten zur stationären Behandlung verbleiben.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 18-jährige Fahrer des Volvos erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er und seine gleichaltrigen Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Nach einer Blutprobe wurde der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die beiden Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (495)