Krefeld. Am Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer an der Einmündung Forstwaldstraße / Randstraße mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die Frau stürzte, fuhr dann aber weiter.

Ein 71-jähriger Mann fuhr gegen 9.40 Uhr mit seinem Ford über die Randstraße. Von dort bog er nach rechts auf die Forstwaldstraße ab. Hier stieß er mit einer Fahrradfahrerin zusammen, die von rechts kam. Die Frau stürzte, aber setzte ihre Fahrt dann fort.

Nach Angaben des Autofahrers soll sich die Frau bei dem Sturz leichte Verletzungen an der Hand zugezogen haben. Um den Sachverhalt abschließend zu klären, sucht die Polizei nun nach der Radfahrerin: Die Frau ist etwa 50 Jahre alt und ca. 1,67 Meter groß. Sie hat dunkelbraune Haare, ist von korpulenter Statur und war mit einer kurzen, blauen Jacke bekleidet. Sie wird als Osteuropäerin beschrieben, die nur gebrochen Deutsch spricht.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de