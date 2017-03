Krefeld. In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei einen Fahrradfahrer, der unter Drogeneinfluss stand, aus dem Verkehr gezogen.



Um 0:45 Uhr hielten die Beamten den 22-Jährigen auf der Dießemer Straße aufgrund eines Verkehrsverstoßes an. Während die Beamten den Mann nach Ausweisdokumenten durchsuchten, fanden sie Drogen in geringer Menge in seiner Jackentasche. Da er zudem unter Drogeneinfluss stand, musste er zur Blutentnahme.