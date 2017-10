Krefeld. Am Dienstag gegen 18:35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Radfahrer auf der Straße Am Hauptbahnhof. Trotz Rotlicht wollte er die Kreuzung am Ostwall überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer für ihn von links kommenden Straßenbahn. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht.