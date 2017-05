Krefeld. Am Montagmorgen ist ein Autofahrer auf der Glindholzstraße mit einem vorausfahrenden Radfahrer zusammengestoßen. Gegen 8.50 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Fahrrad aus Richtung Bockumer Platz kommend auf der Glindholzstraße. Als ein hinter ihm fahrendes Auto den Hinterreifen des Fahrrades berrührte, kam der 20-Jährige von der Fahrbahn ab. Der Radfahrer stieß gegen eine Hauswand, stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Fahrrad als auch an der Hauswand entstand Sachschaden. Nach dem Unfall flüchtete der Autofahrer, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Auto bzw. dessen Fahrer machen? Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de