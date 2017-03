Krefeld. Am Samstag hat ein Auto an der Kreuzung Kölner Straße / Fütingsweg eine Radfahrerin erfasst und dadurch leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall, die Polizei sucht Zeugen. Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, fuhr eine 68-jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad von der Kölner Straße auf den Fütingsweg. Als sie bei Grün die Ampel überquerte, wurde sie von einem BMW erfasst. Die Radfahrerin stürzte und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Fahrer des Wagens entfernte sich vom Unfallort, ohne die Personalien zu hinterlassen oder sich um die Radfahrerin zu kümmern. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen grauen BMW, vermutlich einen 5er-Kombi. Er soll einen gelben, bzw. orangenen Werbeschriftzug auf dem Rückfenster gehabt haben und in Richtung Gladbacher Straße davon gefahren sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.