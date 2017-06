Krefeld. Am Dienstagabend ist ein geparktes Auto bei einem Unfall auf der Marienstraße beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Um 20.10 Uhr hörte ein Zeuge aus seiner Wohnung an der Marienstraße einen lauten Knall und ein Fahrzeug, das mit aufheulendem Motor wegfuhr. Bei einem Blick aus dem Fenster bemerkte er, dass der Außenspiegel seines Opels beschädigt war. Am Auto sprachen ihn zwei Mädchen mit den Worten an "er ist einfach weggefahren". Die Mädchen konnten den Unfallverursacher nicht beschreiben und entfernten sich anschließend mit ihren Fahrrädern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die beiden Mädchen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.