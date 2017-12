Die Polizei hat nach einem Hinweis auf explosive Stoffe in der Krefelder Innenstadt einen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Eine konkrete Gefahr für Dritte bestand nicht.

Krefeld. Die Polizei hat Dienstag nach einem Hinweis auf explosive Stoffe in der Krefelder Innenstadt einen 29-jährigen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Eine konkrete Gefahr für Dritte bestand nicht.

Ein Zeuge informierte gegen 16.00 Uhr die Polizei über einen Mann, der gefährliche Stoffe in seiner Wohnung lagern solle. Zudem habe er Drohungen gegen die Polizei geäußert. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich an der Königstraße ab und durchsuchte die Wohnung des Mannes in dem Mehrfamilienhaus. Dort fanden die Beamten zunächst unbekannte Stoffe in Pulverform.

Am späten Abend untersuchten Experten des Landeskriminalamtes NRW (LKA) die Substanzen vor Ort. Sie wiesen roten Phosphor und Schwarzpulver nach. Die Substanzen wurden sichergestellt und abtransportiert. Für die Bewohner des Hauses bestand keine konkrete Gefahr. Sie konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Der 29-jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen, er befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund vor. Das Motiv der Tat dürfte im gesundheitlichen Bereich des Mannes liegen, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Krefeld wird im Laufe des Mittwochs über den Fortgang der Ermittlungen entscheiden. red/Polizei Krefeld