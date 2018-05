Kempener Feld. Zum ersten Mal lädt der Moveo-Expertendialog zu einer Veranstaltung ein, die in den Räumen eines der Gründungsmitglieder, des Gesundheitsdienstleisters Salvea, Westparkstraße, stattfinden wird. Zur Premiere am 29. Mai, 19 Uhr, wird Professor Dr. David Matusiewicz zum Thema „Digitalisierung im Gesundheitswesen“ sprechen und sich anschließend den Fragen der Zuhörer stellen. Der Moveo-Expertendialog wurde von Sarah Weber, Herausgeberin des Moveo-Magazins, und Sigrid Baum, Inhaberin des Beratungsunternehmens Baum-Kommunikation, als erstes offizielles Gesundheitsnetzwerk für Krefeld und Umgebung ins Leben gerufen. Mittlerweile gehören neben Salvea Unternehmen wie das St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-Lank und die Caritas zum Netzwerk.

Die Vernetzung der gesamten Medizin-Branche steckt nach Ansicht der beiden noch in den Kinderschuhen.„Das Ziel des Expertendialogs ist, Firmen aus Krefeld und Umgebung sowie Menschen, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, miteinander ins Gespräch zu bringen und sich zu vernetzen“, sagt Sarah Weber, „wenn alle an einem Tisch sitzen, bringt das Vorteile für die Unternehmen selbst – und auch für die Patienten oder Gesundheits-Interessierten.“ Baum verweist auf eine Eigenart der Branche: „Häufig sehen sich Unternehmen in direkter Konkurrenz zu anderen und schotten sich ab. Das geht nicht nur zu Lasten der Patienten, sondern verhindert wichtige Synergieeffekte.“ Red