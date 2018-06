Bei einem Vorfall sucht die Polizei nach Zeugen.

Drei Fälle von Exhibitionismus hat die Polizei Krefeld am Dienstag, Mittwoch sowie Donnerstag im Stadtgebiet registriert. Zwei Tatverdächtige konnten gefasst werden – für die Ermittlung des dritten Exhibitionisten sucht die Polizei Krefeld nach Zeugen. Doch der Reihe nach.

Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, zeigte sich auf einem Spielplatz an der Schneiderstraße ein Mann zwei Schülerinnen (elf und zwölf) in schamverletzender Weise. Am Mittwoch berichteten die beiden Mädchen ihren Eltern von dem Vorfall. Die verständigten daraufhin die Polizei. Die beiden Schülerinnen beschrieben den Mann als mindestens 1,80 Meter groß, etwa 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hat kurze Haare und trug eine ausgewaschene Jeanshose sowie ein T-Shirt. Die Polizei sucht nach Zeugen: Tel. 6340.

Zwei weitere Exhibitionisten gestellt

Bei zwei weiteren Vorfällen konnten die Beamten zwei Exhibitionisten stellen. So entblößte sich Mittwochabend am Rondell im Stadtpark gegen 18.50 Uhr ein Mann vor zwei Jugendlichen (14 und 16 Jahre alt). Zwei Passanten beobachteten den Vorfall, wählten den Notruf und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Der 36-jährige alkoholisierte Tatverdächtige kam vorübergehend ins Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Festnehmen konnten die Beamten auch einen Exhibitionisten am Donnerstagmorgen auf dem Liedbergplatz. Dort informierte ein Krefelder die Polizei darüber, dass sich ein Mann vor seiner Tochter entblößt hätte, als diese mit dem Hund spazieren war. Polizeibeamte konnten den 48-Jährigen festnehmen. Red