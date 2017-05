Krefeld. In der Nähe einer Schule in Krefeld-Bockum hat sich am Montagmorgen ein Mann in schamverletzender Weise gezeigt.

Laut Polizeibericht waren gegen 8.30 Uhr zwei Schülerinnen (10 Jahre) dem Unbekannten auf dem Gehweg der Eichendorffstraße begegnet. Die Mädchen drehten um und gingen über die Tiergartenstraße zur Schule. Sie berichteten ihren Klassenlehrinnen von dem Vorfall. Die Schulleitung informierte darauf die Polizei.

Beschreibung: Der Exhibitionist soll etwa 30 Jahre alt sein, einen hellen Teint sowie schwarze gegelte Haare haben. Er soll mit einer schwarzen Softshelljacke und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.