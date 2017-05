Krefeld. Am Dienstag hat sich ein Mann auf der Sternstraße einer jungen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Um 14.40 Uhr ging eine 18-Jährige über den Gehweg auf der Sternstraße, als sie auf den Mann traf. Er fuhr mit einem schwarzen Herrenrad über die Nordstraße in Richtung Liebfrauenkirche davon.

Der Exhibitionist ist circa 40 bis 50 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er trug ein weißes Hemd mit Flecken sowie einen Hut. Sein Erscheinungsbild wird insgesamt als sehr ungepflegt beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.