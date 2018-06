Krefeld. Ein Exhibitionist hat sich am Dienstag in schamverletzender Weise an der Kemmerhofstraße gezeigt. Gleich zwei Frauen hatten den Mann gesehen und meldeten sich bei der Polizei.

Nach Angaben der Beamten fuhr eine 28-jährige Krefelderin um 12.45 Uhr mit dem Auto über die Kemmerhofstraße, als sie dem Exhibitionisten begegnete. Daraufhin informierte sie die Polizei, die noch vor Ort den Sachverhalt aufnahm.

Hinweise nimmt die Krefelder Polizei telefonisch oder per Mail entgegen

Währenddessen meldete sich eine weitere Betroffene bei den Beamten – die Krefelderin hatte ebenfalls beobachtet, wie sich der Mann auf schamverletzende Weise zeigte. Eine sofortige Fahndung in der näheren Umgebung verlief jedoch ergebnislos.

Der Mann soll zwischen 20 bis 30 Jahre alt, um die 1,75 Meter groß und von normaler Statur gewesen sein. Zur Tatzeit trug er ein blau-lilafarbenes Oberteil. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter folgender Rufnummer 02151 6340 entgegen. red