Krefeld. Heute Morgen hat sich ein unbekannter Mann einer Frau in schamverletzender Weise an der Marktstraße gezeigt. Gegen 6.20 Uhr hielt der Unbekannte mit seinem Fahrrad vor der Geschädigten und sprach diese an. Währenddessen zeigte er sich ihr in schamverletzender Weise. Die Frau stieg schließlich in einen Bus und verständigte die Polizei, diese konnte den Mann nicht mehr antreffen. Der Tatverdächtige soll einen Vollbart, einen Turban und dunkle Kleidung getragen haben. Weiterhin soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.