Krefeld. Ein Mann hat sich laut Polizeiangaben in "schamverletzender Weise" vor mehreren Kindern im Stadtpark in Krefeld Uerdingen gezeigt. Mütter hatten den Vorfall am Mittwochnachmittag den Beamten gemeldet.

Mehrere Streifenwagen seien zu dem Spielplatz an der Parkstraße gefahren. Die Beamten konnten einen 71-Jährigen stellen. Er sei polizeibekannt. Ihn erwarte ein Strafverfahren. red