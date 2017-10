Krefeld. Am Montag belästigte ein Exhibitionist zwei 14-jährige Mädchen an der Zwingenbergstraße in Krefeld. Jetzt fahndet die Polizei nach dem unbekannten Täter.

Nach Informationen der Polizei entblößte sich der Mann um 16:30 Uhr vor den Mädchen in schamverletzender Weise. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit einem schwarzen Fahrrad in Richtung Europaring.

Beschrieben wird der Täter als ca. 55. Jahre alt, 175-180 cm groß, mit lichtem, grauem Haar, fast Glatze. Er soll korpulent sein und ein rundliches Gesicht haben. Bekleidet war der Mann anscheinend mit einer schwarzen Jacke und dunkler Hose. Zeitweise soll der Mann eine schwarze Mütze getragen haben. red