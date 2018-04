Krefeld. Ein Exhibitionist soll eine junge Frau auf der Roßstraße in Krefeld belästigt haben. Laut Polizei zeigte sich der Mann der 22-Jährigen am Dienstag gegen 22.30 Uhr, als die Frau die Polizei alamierte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Sankt-Anton-Straße.

Die 22-Jährige beschreibt den Mann als 30 bis 40 Jahre alt. Er soll 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und kräftig sein. Die Haare des Mannes sollen dunkel gewesen sein, außerdem trug er einen Bart. Während der Tat soll er einen grauen Kapuzenpullover getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. red