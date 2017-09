Ein junger Mann zeigte sich in der Nacht zu Smastag gleich acht Frauen nackt - und das direkt zwei Mal hintereinander. Die Polizei sucht Zeugen.

Krefeld. Einen neuen Fall von Exhibitionismus meldet die Krefelder Polizei: Um 0:20 Uhr in der Nacht zu Samstag ging eine Gruppe von acht Frauen die Südstraße in Richtung Corneliusplatz entlang. In Höhe der Tannenstraße bemerkten sie einen Mann, der sich ihnen mit heruntergezogener Hose "in schamverletzender Weise zeigte", schreibt die Polizei.

Die Gruppe ignorierte ihn - und traf den Mann kurze Zeit später an der Corneliusstraße erneut. Auch hier zeigte er sich den Frauen wieder nackt. Anschließend entfernte er sich in Richtung Albert-Schweizer-Straße.

Der Mann ist etwa 20 Jahre alt und hat dunkelblonde, zurückgegelte Haare, so die Täterbeschreibung. Er trug einen olivgrünen Pullover. Zeúgenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red