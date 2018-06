Krefeld. Ein Unbekannter hat sich Ende Mai einer Schülerin in schamverletzender Weise gezeigt. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Täter.

Wie die Beamten mitteilen war die 17-Jährige am 27.Mai gegen 13.20 Uhr mit ihrem Hund auf dem Hermann-Kresse-Weg unterwegs. Im Bereich der Kapelle soll sich dann ein Mann in schamverletzender Weise gezeigt haben. Die Jugendliche informierte daraufhin ihre Mutter an, die daraufhin zum Tatort kam. Schließlich machte sie Fotos von dem Täter, der sich daraufhin entfernte, erklärt die Polizei.

Es handelt sich um einen circa 30-jährigen Mann, der um die 1,80 Meter groß ist, heißt es im Polizeibericht. Er hat dunkle, am Hinterkopf leicht ausgedünnte Haare und trug zur Tatzeit eine kurze camouflage Hose, weiße Sneaker mit schwarzen Streifen an der Seite. Sein Muttermal auf der linken Wange sei zudem sehr auffällig gewesen.

Hinweise zu dem Täter und seinem Aufenthaltsort nehmen die Beamten per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter folgender Nummer 02151 6340 entgegen. red