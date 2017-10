Krefeld. Am Sonntag gegen 18 Uhr fuhr eine 59-Jährige Radfahrerin auf dem Radweg des Elfrather Sees. In einem Gebüsch stand ein Mann und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise.

Die Frau informierte die Polizei. Aufgrund der guten Zeugenbeschreibung konnten Polizisten den Exhibitionisten an einem nahegelegenen Sportplatz vorläufig festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Zuwanderer, der seit fünf Jahren in Krefeld lebt. Er ist in der Vergangenheit bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist.

