Der einstige Eishockey-Star betreibt mit drei Partnern ein Gesundheits- und Athletikstudio. Nachmittags ist er Taxifahrer für die Töchter.

Um zu ergründen, wie das Leben eines deutschen Eishockey-Stars rund sechs Monate nach dem Ende der Karriere aussehen mag, muss man nach Moers fahren. Das ist nicht die große weite Welt, wie man es erahnen kann. Aber darin bewegt sich Christian Ehrhoff seit April abseits der Eisflächen dieses Planeten nun auch nicht mehr. Moers ist seine Heimatstadt, mit seiner Familie wohnt er in Krefeld. Und die rund 22 Kilometer auf die Bismarckstraße geben nun gar keine Anmutung über das einstige Leben dieses deutschen Eishockey-Idols, der 13 Jahre in der weltbesten Liga spielte. Sein Konterfei an der Bismarckstraße gibt indes einen ersten Hinweis auf das, was der Meister-Pinguin von 2003 nun unternimmt.

Credo: „Wir können die Zukunft selbst gestalten“

Ja, Christian Ehrhoff ist jetzt Unternehmer. Er ist quasi seine eigene Marke. CE10. Seine Trikotnummer. Seine Initialen. Und der Name der GmbH. Und der Leitsatz neben seinem Konterfei an der Bismarckstraße in Moers hat viel mit seinem Leben zu tun: „Wir können die Zukunft selbst gestalten“.

In seinem Gesundheits- und Athletikstudio hat Christian Ehrhoff eine neue Aufgabe gefunden.

Seine plant er nun mit Wegbegleitern seiner Karriere, mit dem „Wir“ spricht er Kunden an. Christian Ehrhoff ist der Kopf und das Zugpferd eines Gesundheits- und Athletikzentrums. Drei Gesellschafter hat die CE10. Neben Ehrhoff Norbert Steudtner, Prokurist beim Autohaus Borgmann in Krefeld, und Markus Schweppenheim. Der ist Arzt, Sportmediziner, lange bekannt mit Ehrhoff. Steudtner ist fürs Kaufmännische zuständig, seit zwei Jahrzehnten mit Ehrhoff befreundet.

Zusammengeführt hat sie die Insolvenz des Vorbesitzers Holger Schwellnuss. Der ist medizinischer Leiter im neuen Team. Ehrhoff sagt: „Ohne den Crash wäre ich sicher nicht hier. Wir haben uns dann zusammengesetzt und das Konzept entwickelt.“ Mitte Oktober soll alles fertig sein, am 13./14. wird die Neueröffnung offiziell gefeiert. Ehrhoff war als Jugendlicher schon im Center, sagt: „Ich kenne das alles hier, habe es selbst genutzt. Und jetzt etwas zurückgeben zu können ist doch schön. Wir wollten die Arbeitsplätze hier erhalten.“

Rund 20 sind es. Das wäre aber auch die einzige Konstante zum bisherigen Betrieb. Tennis-Courts gab es. So hatte vor 40 Jahren alles angefangen. Später kamen Squash-Courts und in den 90er Jahren Badmintonfelder hinzu. Jetzt wird alles anders, alles modernisiert, gerade werden Duschen und Umkleiden der Damen renoviert. Ehrhoff sagt: „Danach sind die der Männer dran.“