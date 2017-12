Die Krefelder Rennbahn engagiert die Königsburg-DJs, damit sie an Heiligabend auflegen – das war jahrelang Tradition in der Burg.

Meilenstein: In dem Club am Hauptbahnhof gibt es am Samstag eine Hip-Hop-Party. Notorious heißt es dann. Weiter geht es dann am 25. Dezember mit der traditionellen Uno-Revival-Party. Frühes Erscheinen lohnt sich, sie startet um 22.30 Uhr. Am 26. Dezember kommt die Illuminight zurück ins Meilenstein. Die Krefelder erwartet Neon-Farbe, Neon-Deko, Neon-Geschenke und Neon-Konfetti.

Kulturfabrik: Scheinheiligabend mit dem Mondo Mash Up Soundsystem und dem Provinztheater gibt es am Samstag ab 20 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße 13. Die Tickets kosten an der Abendkasse 16 Euro, im Vorverkauf 12 Euro zuzüglich Gebühren. Am 24. Dezember öffnet die Kufa ab 23 Uhr die Hallen. Gespielt werden Rock, Pop und House. Tickets gibt es nur an der Abendkasse für 5 Euro. Unter dem Titel „X-Mas Party – Das Beste zum Feste“ geht es am 25. Dezember ab 22 Uhr weiter. Tickets kosten 7 Euro.

Rennbahn: Das Moltke Gymnasium lädt für Freitag auf der Rennbahn zum Schoolbattle ab 21.30 Uhr ein. Am Samstag findet dann ab 20 Uhr die Ü45-Party statt. Am 24. Dezember bietet die Rennbahn ebenfalls eine Party an. Die Veranstalter wollen damit an die Tradition der Königsburg anknüpfen und haben in dem Zuge auch die Königsburg Residenten DJ Andee und DJ Marc eingeladen. Los geht es um 23 Uhr.

Schlachthof: Am Freitag beginnt das Partywochenende in dem Club an der Dießemer Straße 9 ab 23 Uhr mit der Schlachtplatte. Samstag geht es dann mit der Yumyum-Party weiter. Holy Sh*t heißt es dann am Sonntag. Ab 22 Uhr gibt es Party- und Houseclassics zum heiligen Abend.

Magnapop: Der Club an der Dießemer Straße 24 lädt für Freitag zur Party Hotride. Los geht es um 23 Uhr. Für Samstag laden the Nicks ein zum alljährlichen großen X-Mas-Ska-Massaker im Magnapop. An Heilgabend gibt es dann ab 23 Uhr die X-mess Aftershow. Die Veranstalter versprechen: „Unsere DJs beschallen euch mit einer bunten Mischung, die den kleinen Jesus aus seiner Strohkrippe fallen lassen würde.“

Mikroport: Techno District heißt es am Freitag ab 23 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße 22. Am Samstag heißt es dann Code Red – Christmas Edition. Eintritt frei ist dann an Heiligabend, wenn es heißt „Heiliger Bunker Abriss“. Los geht es um 23 Uhr.

