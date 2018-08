Krefeld. Unbekannte Täter haben an acht Straßenlaternen an der Hauptstraße in Oppum Hakenkreuze und rechtsradikale Schriftzüge geschmiert. Der Staatsschutz der Polizei Krefeld ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, habe ein Zeuge die Schmierereien am Mittwoch, um 17:50 Uhr, auf der Kronlandbrücke entdeckt. Der genaue Tatzeitraum stehe nicht fest. Daher bittet der Staatschutz der Polizei Krefeld um Zeugenhinweise an 02151/6340.

Die WZ berichtete in letzter Zeit über einige ähnliche Fälle in Krefeld, bei denen eine Gedenktafel, eine Baustellenbake, ein Zigarettenautomat und ein Briefkasten mit Nazi-Schmierereien verunstaltet wurden. red