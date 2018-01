Wolfgang Merkel ist als Bezirksvorsteher froh über die Lösung für die Kreuzung bei Marcelli und die neue Niepkuhlenbrücke. Es gibt dennoch einiges für ihn zu tun.

Ost. Bezirksvorsteher Wolfgang Merkel ist im Rückblick auf das vergangene Jahr zufrieden mit dem Erreichten im Stadtbezirk Ost. Endlich konnte die „Ernte“ der politischen Arbeit in den Gremien eingefahren werden. Niepkuhlenbrücke, Marcelli-Kreuzung und Sollbrüggenpark sind nur einige Stichworte. Im WZ-Interview erzählt er von den erfreulichen Momenten und Entscheidungen, ohne die in diesem Jahr anstehenden Projekte und Vorhaben auszublenden. In den zum Stadtbezirk gehörenden Stadtteilen Verberg, Traar und Bockum besteht weiterhin Handlungsbedarf; in Elfrath und Gartenstadt hingegen derzeit nicht.

Mit Blick auf den Stadtbezirk, worüber freuen Sie sich besonders?

Wolfgang Merkel: Dass wir eine Lösung für den Sollbrüggenpark gefunden haben. Nachdem die die Stiftung NRW im vergangenen Spätherbst den Förderantrag auf Entschlammung abgelehnt hatte, ist zwei Tage vor Weihnachten noch ein Kompromissvorschlag gefunden worden. Das haben wir letztendlich den Geschwistern Marcus uns Katharina Thomé zu verdanken. Die haben mit ihren Gewässeranalysen und Vorschlägen die Rettung ins Rollen gebracht.

Wie lautet der Kompromiss?

Merkel: Die zu erledigenden Arbeiten werden gedrittelt: Erster Bauabschnitt ist der Graben vor der Musikschule, der zweite dahinter und der dritte wird das übrige Gewässer sein, das in den Park hineinreicht.

Wer übernimmt die Kosten?

Merkel: Die Kosten von 30 000 Euro für den ersten Bauabschnitt werden aufgebracht durch Gelder der Bezirksvertretung, des Bürgervereins und des Vereins Bockum und über Sponsoring und Spendengelder. Im Herbst sollen die Arbeiten durchgeführt werden. Für den zweiten Bauabschnitt sind rund 60 000 Euro, für den dritten nochmals 23 000 Euro kalkuliert. Auch die Stadt wird etwas übernehmen müssen, ist ja schließlich ein städtisches Gewässer.

Auch für die Marcelli-Kreuzung ist nach vielen Jahren endlich eine einvernehmliche Lösung gefunden worden. Wie sieht die aus?

Merkel: Nachdem es zunächst hieß, für den Ausbau sei kein Geld da, wird es laut der neuen Fachbereichsleiterin Tiefbau nun einen richtigen Ausbau der Kreuzung mit Linksabbiegespur in die Heyenbaumstraße und behindertengerechte Übergänge und Bushaltestellen geben. Wenn die A 57 ausgebaut wird, wird die Moerser Straße stark befahren sein, lautete ihre Begründung dafür.

Sind Sie zufrieden mit der jetzigen Variante?

Merkel: Ja. Was mir aber nicht gefällt, dass sich der Ausbau so lange noch raus zieht. Wegen der Höhe der Kosten müssen die Arbeiten nun ausgeschrieben werden. Das bedeutet für den Ausbau Herbst dieses Jahres. Als Steuerzahler ist es schwer nachzuvollziehen, dass die SWK jetzt zunächst die Baustraße wieder zurück bauen, den alten Zustand wieder herstellen und die Stadt die Straße dann wieder aufreißt. Kann das nicht besser abgestimmt werden? Die SWK müssen jedoch die Kreuzung so zurücklassen, wie sie sie zu Beginn der Arbeiten angetroffen haben. Immerhin bleibt laut Stadt die neue Verrohrung des Grabens erhalten.