Seit Prüfung der Vermietungen an Flüchtlinge äußert sich erstmals SPD-Ratsherr Mustafa Ertürk zu konkreten Vorwürfen.

Jetzt redet Mustafa Ertürk. In einem exklusiven Redaktionsgespräch mit der Westdeutschen Zeitung und Welle Niederrhein kann der SPD-Ratsherr grobe Vorwürfe in der Affäre um Wohnungsvermietungen an Flüchtlinge widerlegen beziehungsweise einordnen. Es geht um die Zwischenergebnisse des jüngsten Berichtes der Rechnungsprüfungsanstalt (RPA). Mit am Tisch sitzen Ertürk-Anwalt Tim Cörper sowie als Kronzeugen die Architekten Olaf und Mark Haagen, die mit den in Rede stehenden Immobilien befasst waren. Ertürk hat aber auch jede Menge Dokumente mitgebracht. Und Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Herr Ertürk, einige Vorwürfe sind seit letztem Sommer im Raum, die neuesten eine Woche alt. Warum reden Sie erst jetzt?

Ertürk: Weil auch meine Leidensfähigkeit Grenzen hat. Ich habe von Beginn alles getan, um Transparenz in diese komplizierte Gemengelage zu bringen. Proaktiv. Bislang gibt es aber nur Zwischenergebnisse, es fehlen wichtige Unterlagen, die noch keinen Eingang in die Bewertung der Prüfer gefunden haben, weil sie unverständlicherweise noch in der Verwaltung liegen. Auf der anderen Seite werden diese Halb-Ergebnisse an die Öffentlichkeit lanciert in einem atemberaubenden Tempo. Das wiederum wird als Steilvorlage genutzt für eine bewusste Falsch-Darstellung durch ein Medium. Ich werde auf Unterlassung klagen und habe wegen des Durchstechens von nicht-öffentlichen Informationen zudem Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Olaf Haagen: Wir arbeiten seit 1974 in diesem Metier in Krefeld und haben schon viel erlebt. Aber hier wird versucht, Herrn Ertürk gezielt zu schaden, das ist eindeutig zuviel.

Was heißt Falsch-Darstellung?

Ertürk: Nehmen wir den angeblichen Diebstahl von Baustrom für den Neubau an der Heideckstraße. Ich habe eine Firma aus Erkelenz als Generalunternehmen dafür engagiert, war selbst fast nie vor Ort. Abgemacht war, dass das Generalunternehmen einen Stromzähler zwischenschaltet, irgendwann haben die festgestellt, dass sie es vergessen hatten. Ich bin sofort auf die Stadt zugegangen und wir konnten uns am Ende auf eine Ausgleichssumme einigen. Das hat lange gedauert, lag aber nicht an mir.

Haagen: Zum Vorwurf der Vermietung eines Schwarzbaus kann ich vielleicht Ihnen etwas sagen. Das ist lächerlich. Herr Ertürk hat die Immobilie Hubertusstraße 68 mit acht Wohnungen erworben. Auf Grundlage eines amtsgerichtlichen Gutachtens. Unumstritten ist und bleibt, dass Wohnen dort immer genehmigt war. Nun ist noch ein zweiter Rettungsweg gefordert, wir arbeiten an einer langfristigen Lösung.