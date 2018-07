Der SPD-Ratsherr gibt sich vor öffentlicher Debatte über seine Mietgeschäfte kämpferisch.

Kurz vor der öffentlichen Debatte im Rechnungsprüfungsausschuss nimmt SPD-Ratsherr Mustafa Ertürk im WZ-Interview kein Blatt vor den Mund.

HerrErtürk, wie geht es Ihnen fünf Tage vor dem großen Showdown im Rechnungsprüfungsausschuss?

Mustafa Ertürk: Ach wissen Sie, was heißt Showdown? Die letzten zwölf Monate waren sicher sehr schwierig für mich. Ohne den Rückhalt aus meinem persönlichen Umfeld und nicht zuletzt die kritische, aber faire Begleitung durch die SPD, Fraktion und Partei, würde es mir deutlich schlechter gehen. Es war anstrengend und belastend, aber wir waren gemeinsam immer um Transparenz bemüht. Das kostet in der Detailaufarbeitung Kraft, hat sich aber gelohnt.

Juristisch konnte Ihnen laut RPA-Endbericht kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Wie ist das moralisch?

Ertürk: Ich habe einen Fehler gemacht, indem die Mietverhältnisse nicht zeitig dem Büro des Oberbürgermeisters gemeldet worden sind, sondern stattdessen dem zuständigen Fachbereich. Aber den kann ich mir kaum vorwerfen. Ich war neu im Rat, wusste das nicht besser. Außerdem ist die Verwaltung auf der Suche nach Wohnraum für Flüchtlinge seinerzeit auf mich zugekommen, hat die beiden Wohnungen in der Heideckstraße für angemessen befunden. Ich bin sogar ihren Vorschlägen zur Mietgestaltung ohne weiteres Verhandeln gefolgt. Es darf kein Vorteil sein, ein Ratsherr zu sein, aber auch kein Nachteil.

Jetzt mal im Ernst: 16 weitere Wohnungen in Ihren Häusern, die von der Immobilienfirma Via Real Estate vermarktet werden, sind ebenfalls in den Fokus gerückt. Geschäftsführerin dort ist Ihre Lebensgefährtin. Wie glaubwürdig wirkt das auf die Öffentlichkeit?

Ertürk: Das kommt sicher darauf an, wie man das sehen will. Ich halte mich lieber an Fakten. Die Via ist 2013 gegründet worden, es gibt drei Gesellschafter. Ich bin und war nie einer. Ich habe Objekte an dieses Unternehmen verpachtet und bin verantwortlich für eventuelle Schäden, das ist alles.

Aber die Rechnungsprüfung belegt auch Telefonate zwischen Ihnen und der Verwaltung im Zuge dieser Mietverhältnisse.

Ertürk: Das ist richtig, es ging dabei wie gesagt um Schäden. Als klar wurde, dass auch die Via Real Estate Wohnungen an die Stadt vermietet, habe ich bereits im Vorfeld dem Fachbereich angezeigt, dass ich Objekte an die Via verpachtet habe. Es ist viel Unwahres behauptet worden in der gesamten Angelegenheit.