Krefeld. Nach ungewöhnlich vielen Bränden am Mittwoch hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon wieder in Krefeld gebrannt. Auch der Ort ist schon von einem vorherigen Brand bekannt. Am Bahnhof in Uerdingen stand wie schon am Mittwochabend ein Fahrzeug in Flammen.

Der angezündete Wagen stand in direkter Nähe zu den beiden Fällen vom Mittwoch. Die Feuerwehr sagt auf Nachfrage, dass die beiden räumlich und zeitlich naheliegenden Brände natürlich auffällig sind, verweist jedoch auf die Ermittlungen der Polizei.

Die Krefelder Polizei konnte am Freitagmorgen noch nicht über den genauen Stand der Ermittlungen informieren.