Krefeld. Rund 500 Schüler, Lehrer und Offizielle haben am vergangenen Freitag der Schulsportmeister-Ehrung beigewohnt. Oberbürgermeister Frank Meyer überreichte den Schülern des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums (MSM) zum dritten Mal in Folge den großen Pokal für die erfolgreichste Sportschule Krefelds.

Mit 65 Punkten haben sie sich vor das Gymnasium am Moltkeplatz (63) und das Gymnasium Fabritianum (Fabritz 62) gesetzt. „Der Schulsport kann der Anfang einer großen Karriere sein, denn hier erhält man die Möglichkeit, auch mal in Randsportarten hinein zu schnuppern: Das beste Beispiel ist Lisa Schmidla, die in der Ruder-AG der Gesamtschule Kaiserplatz zum ersten Mal mit dem Rudern in Kontakt kam und im vergangenen Jahr die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewonnen hat“, sagte Meyer in seiner kurzen Ansprache. Danach übergab er zahlreiche Urkunden und schließlich den großen Pokal.

Im Anschluss verfolgten die Schüler das Drittliga-Handballspiel der HSG Krefeld gegen Bayer Dormagen. Die HSG drehte nach einer schwachen ersten Hälfte die Partie und gewann vor der Rekordkulisse von 1.400 Zuschauern noch mit 27:26.