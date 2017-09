Krefeld. Die Regionalgruppe Krefeld des Deutschen Psoriasis Bundes trifft sich zum gemeinsamen Austausch über Schuppenflechte. Stattfinden wird das Treffen heute um 19 Uhr in den Räumen der Krankenkasse AOK, an der Friedrichstraße 31. Nähere Auskunft gibt Bernd Rodeck unter der Telefonnummer 59 18 18 oder per E-Mail unter rg-krefeld@psoriasis-bund.de