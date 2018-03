Der Abschied von Feuerwehrchef Dietmar Meißner naht. Sein Nachfolger ist bereit.

Dietmar Meißner packt seine Sachen. Der Abschied naht. Heute hat der Krefelder Feuerwehrchef seinen letzten Arbeitstag. Ende des Monats ist Schluss. Der 60-Jährige geht in Ruhestand. Am vergangenen Freitag wurde sein Amtsende schon gebührend gefeiert. „Die Kollegen haben sich einige Überraschungen einfallen lassen“, sagt Meißner, als er sich gestern mit der Westdeutschen Zeitung zum Interview trifft. Mit am Tisch in seinem Büro sitzt auch sein designierter Nachfolger, Andreas Klos. Der 48-jährige Oberbrandrat soll am 12. April im Hauptausschuss zum offiziellen Nachfolger Meißners berufen werden. Was Amtsinhaber und Nachfolger verbindet und welche Herausforderungen der neue Feuerwehrchef auf seine Wachen in den kommenden Jahren zukommen sieht, verraten beide im Interview.

Herr Meißner, am 31. März ist Schluss. Werden Sie Ihre Truppe vermissen?

Dietmar Meißner: Wenn ich ehrlich bin, habe ich das alles noch gar nicht richtig realisiert. Die Feier am vergangenen Freitag hat aber einen schönen Abschluss gebildet. Ich habe mich beispielsweise sehr gefreut, dass der „Knappenchor“ gespielt hat.

Die Leidenschaft für den FC Schalke 04 teilen Sie beide. Was verbindet Sie sonst noch?

Meißner: Wir sind beide mit dem Bergbau groß geworden und sind vom gleichen Schlag Mensch. Weil Andreas Klos auch damals mein Nachfolger als Abteilungsleiter für den Bereich Gefahrenabwehr wurde, haben wir uns in den vergangenen Jahren intensiv ausgetauscht.

Welche Ratschläge geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?

Meißner: Ich kenne Andreas Klos jetzt so viele Jahre, ich brauche ihm nicht viel mit auf den Weg geben. Ich weiß, dass er Dinge anders machen wird als ich, und das ist auch gut so.

Wie groß ist die Herausforderung, die dieser Posten mit sich bringt, Herr Klos?

Andreas Klos: Das ist eine riesengroße Herausforderung, zweifellos. Immerhin bin ich bald für 500 Rettungskräfte in Krefeld verantwortlich, es ist ein längerer Prozess nötig, um sich für solch eine Stelle zu entscheiden.

Mussten Sie das auch mit ihrer Familie abstimmen?

Klos: Ja, das wurde auch zuhause diskutiert. Aber als Feuerwehrmann übt man nicht bloß einen Job aus, sondern man ist berufen – und das fühle ich.

Welche Aufgaben kommen auf Sie in den kommenden Jahren zu?