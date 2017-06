Zugunsten des Kinderschutzbundes gehen Krefelder am kommenden Sonntag im Stadtwald an den Start.

Krefeld. Jetzt geht es bald los, der Countdown läuft. Der Startschuss für den 13. Charity Run zugunsten des Kinderschutzbundes für den guten Zweck erfolgt am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Egal ob Bambini, Schüler, Freunde oder Gruppen, alle schnüren die Laufschuhe fest, für jeden ist eine passende Strecke dabei. Preussen Krefeld und Laufsport Bunert unterstützen die Aktion und Teilnehmer des WZ-Lauftrainings haben es auch geschafft. Sie gehen gut trainiert in zwei Staffeln an den Start. Birgit August, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes ist selbst eine versierte Läuferin. Sie hatte selbst schon einige Marathon-Strecken unter den Schuhsohlen. „Die Medaillen für die Bambini liegen schon bereit“, erklärt sie. Logisch, dass der engagierten Frau die Kleinen bei der Familienveranstaltung besonders am Herzen liegen.

Während jeder Teilnehmer ein Zieleinlauf-Präsent erhält, geht der Erlös des Rennens komplett an die „Frühen Hilfen“ des Kinderschutzbundes. „Das Geld unterstützt unsere Arbeit in der Schreibaby-Ambulanz, bei der Finanzierung der Willkommenstasche oder bei der Familiengruppe ,Willkommen von Anfang an‘.“ Da passt es gut, dass auch ein Familienbild das Werbeplakat ziert. „Die ehemalige Weltklasseschwimmerin und Schirmherrin des Laufs, Anne Poleska-Urban, ist mit ihrem Mann, dem ehemaligen Meisterruderer Jochen Urban und Kindern zu sehen. Wir freuen sehr über ihr Engagement“, berichtet August.

Zwar wollen alle die Schnellsten sein, an diesem Tag im Stadtwald. Die meisten Teilnehmer sind sehr sportlich. Doch der Schwerpunkt liegt auf Familie und Spaß. „Zum einen gibt es die Generationenstaffel über drei mal 400 Meter“, erzählt die Vorsitzende weiter. „Es müssen mindestens zwei Generationen am Start sein und somit laufen ,Groß und Klein‘ in einer Staffel. Hier war schon einmal eine 83-jährige Großmutter dabei. Die vier mal 2,5 Kilometerstaffel bietet Laufeinsteigern die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden, Kollegen oder Nachbarn zu traben. So, wie es auch die WZ-Leser machen.“ Die Firmenläufe seien ein Herzstück, heißt es weiter. „Allein die Deutsche Bahn hat einmal 115 Teilnehmer gestellt. Auch das Heilpädagogische Zentrum und die Volksbank sind meistens mit großen Gruppen dabei.“ So finden sich stets rund 1000 Teilnehmer im Stadtwald und warten auf das Kommando: Auf die Plätze, fertig, los. „Die Zusammenarbeit und die Berichterstattung über die WZ-Leser, die für den Charity-Run in den vergangenen Wochen trainiert haben, hat die Teilnehmerzahl noch einmal gesteigert“, findet August. „Das hat den Bekanntheitsgrad noch einmal erhöht.“

Übrigens haben alle Spätentschlossenen noch die Möglichkeit, bis eine Stunde vor dem Start vor Ort nachzumelden. Damit alle die Veranstaltung gut überstehen, gibt es Wasserstände an der Strecke und im Ziel, Obst- und Joghurt stehen auch parat. Es gibt Musik und ein wenig Programm. Für die Kinder natürlich.