Am Montag haben die 100 Mitarbeiter von erlebe fernreisen ihren ersten Arbeitstag in Krefeld. Es ist noch viel zu tun.

Charlotte Heldt, sonst Spezialistin für Europareisen, schleppt einen Umzugskarton an seinen rechten Fleck. IT-Experte Dominik Schlepper und Jana Wohlgemuth, eigentlich zuständig für Online-Marketing und Reisespezialistin für Südamerika, stehen vor den Einzelteilen eines Sessels, den sie noch zusammenbauen müssen. Für einen Blick durch die riesigen Panoramfenster auf den Platz An der alten Synagoge haben sie keine Zeit. Auch Ralf Wiemann, Geschäftsführer der erlebe fernreisen GmbH, muss noch zahlreiche Einzelteile von Möbeln und Lampen aus zwei Dutzend frisch gelieferten Kartons holen und zusammensetzen. Der 52-Jährige ist noch „etwas pessimistisch“ was den laufenden Umzug vom bisherigen Standort in Weeze angeht.

Noch bevölkern Handwerker die erste bis dritte Etage

Für kommenden Montag sind alle 100 Mitarbeiter des Online-Reiseveranstalters an ihren neuen Arbeitsplatz eingeladen – tatsächlich eingeladen, denn zunächst gibt es in der dann hoffentlich fertig eingerichteten Lounge ein Willkommensfrühstück. Wenn es später an die Schreibtische geht, die gestern, heute und morgen vom ehemaligen Standort in Weeze nach Krefeld gebracht wurden und werden, finden die Männer und Frauen dort ein Willkommenspaket. Neben „ein paar Nettigkeiten“, wie Wiemann es ausdrückt, steckt darin auch ein Übersichtsplan.

Denn das Unternehmen nutzt drei Etagen inklusive zwei Terrassen im Urbanum, dem ehemaligen Knuffmann-Haus im Karree zwischen Peters-, Dreikönigen-, Loh- und Marktstraße. Noch bevölkern Handwerker fast alle Räume im ersten bis dritten Geschoss. Umzugshelfer liefern Stühle im ersten Stock ab, Küchenbauer hantieren an einer Spülmaschine für eine der zahlreichen Teeküchen, Elektriker verlegen im zweiten Stock Kabel auf Brücken unter den hohen Decken des Altbaus mit schmuck verzierten Stahlträgern und Kappendecken. Im dritten wird schon gesaugt.

In der ersten Etage stehen einige Schreibtische für die zehnköpfige Testgruppe inklusive Geschäftsführer, die vor zwei Wochen umgezogen ist, „um unter anderem die Technik sicherzustellen“. Gemeint ist zum Beispiel das WLan, das alle Mitarbeiter nutzen, um mit ihren Laptops im Haus mobil sein zu können. Beispielsweise, um sich mit verschiedenen Teams zu treffen oder einfach mal in einem der Think-Tanks arbeiten zu können, die es auf allen Etagen gibt.

Von nach stressiger Fließbandarbeit klingenden „Denkfabriken“, wie Think-Tanks auch genannt werden, haben diese durch Glasfronten angenehm lichtdurchfluteten Räume nichts. Auf dem wie eine grüne Wiese wirkenden langflorigen Teppich – der auch seinen gewollten lärmschluckenden Effekt hat – lässt es sich bestimmt kreativ sein.