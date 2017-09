Zum 25-jährigen Bestehen von Emmaus Krefeld gibt es den Film „Hiver 54“ über die Anfänge von Emmaus International am Donnerstag, 28. September, ab 18 Uhr im Primus Palast zu sehen. Darüber hinaus steht am Samstag, 14. Oktober, von 12 bis 20 Uhr ein Solidaritätsverkauf plus ein Fest im Südbahnhof an.