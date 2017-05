Seine Eltern achten genau auf seinen Nährstoffhaushalt. Ernährungsberater sehen das kritisch.

Krefeld. In Deutschland leben mittlerweile rund eine Million Menschen vegan, das heißt, sie ernähren sich ohne tierische Produkte. Eine kleine vegane Gemeinde gibt es auch in Krefeld, darunter auch Eltern, die ihre Kinder vegan erziehen. „Vor einigen Jahren war ich auch noch diejenige, die im Discounter das billige Fleisch aus der Kühltheke gekauft hat“, sagt Anne B. Ihren vollständigen Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Die 35-jährige Krefelderin sitzt am Holztisch in ihrer Küche. Sie lebt seit viereinhalb Jahren vegan und ist momentan im sechsten Monat schwanger mit ihrem zweiten Kind.

Neben ihr im Kinderstuhl sitzt ihr Sohn Elmo. Elmo isst kein Fleisch und trinkt keine Milch. Das war schon immer so. Genau wie seine Mama Anne und sein Papa Ben lebt der Zweieinhalbjährige vegan. Naja, fast: „Elmo isst Eier, damit sein Körper genug Vitamin B12 bekommt. Das ist vor allem für das Nervenwachstum sehr wichtig.“ B12 ist das einzige Vitamin, das der Mensch nur über tierische Produkte aufnehmen kann. Alles andere könne durch nicht-tierische Lebensmittel ersetzt werden.

Während der Schwangerschaft werden die Blutwerte überprüft

Anne nimmt B12 über ein Zusatzpräparat, für Elmo gibt es Eier von glücklichen Hühnern. Auf Nährstoffe zu achten, ist für Anne zur Gewohnheit geworden. „Wenn man einmal anfängt, sich mit Ernährung und Inhaltsstoffen zu beschäftigen, fällt es einem schon bald sehr leicht, auf die wichtigen Dinge zu achten.“ Die wichtigen Dinge: Das sind vor allem Vitamine. Vitamin C, Eisen, Jod, Calcium. Oft laute der Vorwurf: Menschen, die sich ohne tierische Produkte ernähren, würde etwas davon fehlen. Das müsse nicht zwangsläufig so sein. Nährstoffarm kann man sich mit und ohne Fleisch ernähren, erklärt Anne: „Ich lasse jetzt in der Schwangerschaft meine Blutwerte regelmäßig überprüfen. Bisher war immer alles in Ordnung.“

Deshalb macht sie sich auch um Elmos Nährstoffhaushalt keine großen Sorgen. Das vegan lebende Paar achtet sehr genau darauf, dass Elmo gesund und ausgewogen isst. Leinsamen, Linsen, Apfelmus und natürlich viel Gemüse kommt auf den Küchentisch. „Ich denke schon, dass wir einigen Eltern etwas voraushaben, da wir uns so bewusst mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen“, sagt Anne.