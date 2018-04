Mario Bevacqua ist mächtig stolz. Der Besitzer der Traarer Eisdiele San Marco hat mit seiner Eis-Kreation beim Gelato-Festival in Troisdorf den ersten Platz erreicht und sich damit für die Meisterschaft im Juni in Berlin sowie für die Weltmeisterschaft im italienischen Florenz im Jahr 2021 qualifiziert. Vor zwei Jahren hatte die Wochenzeitung „Die Zeit“ das San Marco als eine der beliebtesten Eisdielen Deutschlands ausgezeichnet. Diesem Ruf will der junge Gelatier auch weiterhin gerecht werden. „Gleich bei der Teilnahme am ersten Wettbewerb haben wir gewonnen“, sagt Bevacqua. Er betreibt die Eisdiele in der dritten Generation und hat nicht bereut, nach dem Abbruch des Jurastudiums in Mailand in das elterliche Geschäft eingestiegen zu sein.

Eine halbe Stunde hatte er bei dem Wettbewerb des Eismaschinen-Herstellers Heider & Caracciola Zeit, seine Eis-Kreation herzustellen, zu dekorieren und der Jury zu präsentieren. „Instinto“ (aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt: Instinkt) hat er seine neue Eissorte genannt. Es ist ein mit Rum verfeinertes Schokoladeneis, mit einer leichten Note von Kaffee, das mit karamellisierten Feigen aus Kalabrien und Pistazien aus Sizilien verfeinert ist. Die sechsköpfige Jury hat es überzeugt. Dazu zählte auch der Zwei-Sterne-Michelin-Koch Vincent Moissonnier aus Köln, der Verbandspräsident der Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis) und der Chef von Heider & Caracciola. Bevacquas Traum ist es, dass seine Traarer Eisdiele so bekannt wird wie die Gelateria Dondoli in San Gimignano nahe Florenz. Dort tischt der mehrfache Weltmeister der Eismacher seine prämierten Eissorten auf. Das Instinto gibt es in Traar derzeit noch nicht zu probieren. Bevacquas arbeitet aber nach eigenen Worten daran, dieses Eis als Sorte des Monats im Juni oder Juli in Krefeld anzubieten. yb/Foto: DJ