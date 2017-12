Bäckereien und Tankstellen, auch einzelne Supermärkte haben morgen geöffnet. Der Buchladen im Bahnhof macht keine Pause.

Kontrovers wurde vor Weihnachten über Öffnungs- und Arbeitszeiten an Heiligabend diskutiert. Weil der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, dürfen beispielsweise Supermärkte in Nordrhein-Westfalen von 10 bis 14 Uhr öffnen. Einen Tag vor dem Fest zeigt sich aber: Die meisten Lebensmittelgeschäfte bleiben morgen zu.

Dafür haben viele Bäckereien, die auch an anderen Sonntagen geöffnet sind, auf. Die Bäckerei Sommer etwa öffnet in Krefeld und Kempen insgesamt sieben Filialen. Aus gutem Grund, wie der Konzern in einem Mitteilungsflyer an die Kundschaft betont. „Die mögliche Ladenöffnung löste eine sehr kontroverse Diskussion aus. Insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel, der sonntags nie geöffnet hat, schreibt sich hier werblich auf die Fahnen, am 24. Dezember nicht zu öffnen und seinen Mitarbeitern frei zu geben.“ Weil die Angestellten aber an anderen Tagen teilweise bis 22 Uhr arbeiten müssen, würden Kunden durch die aufkommende Diskussion in die Irre geführt.

Rewe-Filiale an der Kölner Straße öffnet an Heiligabend

Wie Sommer öffnen beispielsweise auch die Landbäckerei Stinges, das Backwerk und Kamps – hier sind es sogar neun geöffnete Filialen in Krefeld – an Heiligabend. Neben dem Tagesgeschäft sind es vor allem die zahlreichen Vorbestellungen von Brötchen, Brot und anderen Backwaren, die in den einzelnen Geschäften wohl für einen stressigen Arbeitstag sorgen werden.

Auch in der Rewe-Filiale an der Kölner Straße dürfte es voll werden. Während der Konzern entschied, die selbst geführten Filialen an Heiligabend zuzulassen, ist es den Geschäften, die in privater Hand sind und damit von selbstständigen Kaufleuten geführt werden, erlaubt zu öffnen. Von 10 bis 14 Uhr wird der Rewe in Fischeln deshalb morgen öffnen. Geschlossen bleiben morgen hingegen definitiv die Edeka-Märkte an der Gutenbergstraße, an der Kurfürstenstraße und am Gahlingspfad. Auch die Real-Märkte der Metro-Kette sind morgen zu, viele Discounter haben sich zudem entschlossen, ihre Geschäfte bundesweit nicht zu öffnen.

Einen Rund-um-die-Uhr-Service und damit auch Geschenke auf den letzten Drücker bietet der Zeitungs- und Buchladen im Hauptbahnhof an. Kunden können an Heiligabend von 8 bis 16.30 Uhr in der Bahnhofsbuchhandlung sowie am ersten und zweiten Weihnachtstag von 8 bis 21 Uhr in der Bahnhofsbuchhandlung einkaufen.

Film-Vorstellungen und Kino-Gutscheine im Cinemaxx Für diejenigen, die auf den allerletzten Drücker noch Geschenke suchen, aber nicht auf Bücher und Zeitschriften zurückgreifen wollen, bietet das Cinemaxx an Heiligabend noch die Möglichkeit, sich zwischen 11 und 14.30 Uhr Star Wars und Co. anzusehen und an der Kasse Kino-Gutscheine zu kaufen.