Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein startet eine neue kostenlose Veranstaltungsreihe: das IT-Sicherheitsfrühstück. „Bei uns gibt es Datenschutz aufs Brötchen“, verspricht Tanja Neumann, IT-Referentin der IHK. „Wir wollen allen interessierten Unternehmen in lockerer Atmosphäre einen spannenden Vortrag zum Thema IT-Sicherheit und die Möglichkeit zum Netzwerken bieten.“

Bei der Auftaktveranstaltung am 11. April geht es in der IHK in Krefeld, Nordwall 39, von 9 bis 11 Uhr um die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai in Kraft tritt. „Wer in seinem Unternehmen noch kein Projekt zur Umsetzung der DSGVO begonnen hat, gerät mittlerweile unter Handlungsdruck und sollte das Thema besser heute als morgen angehen“, sagt Neumann.

Stefan Sander, einer der wenigen Fachanwälte für IT-Recht in Deutschland mit einem abgeschlossenen Informatikstudium, wird mit den Teilnehmern des IT-Sicherheitsfrühstücks folgende Fragen klären: Warum sollten sich Unternehmen mit der DSGVO befassen? Welche Grundvoraussetzungen müssen sie schaffen? Und welche Punkte sollten sie bei der Projektplanung auf dem Zettel haben. Eine Anmeldung ist nötig unter mittlerer-niederrhein.ihk.de/17715.