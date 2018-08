Der Schluff hat nicht nur Fahrgastwaggons, sondern auch einen Barwagen. Dort arbeiten Bewohner der Lebenshilfe-Wohnhäuser.

Tobi mag Fahrzeuge. Schiffe findet er besonders toll, Züge aber noch viel besser. In seinem Zimmer im Wohnhaus Gartenstadt der Lebenshilfe hat der 39-Jährige einen Kalender mit Bildern von Zügen aufgehängt, den schaut er sich gern an. Noch mehr freut sich Tobi, wenn er in einen richtigen Zug steigen darf, vor allem, wenn es eine historische Dampfeisenbahn ist. Als einer von vielen Bewohnern der Lebenshilfe-Wohnhäuser steht er regelmäßig bei Schluff-Fahrten im Barwagen hinter der Theke.

Seit 2012 arbeiten die Stadtwerke als Betreiber und die ehrenamtlichen Schluff-Vereine „Interessengemeinschaft Schienenverkehr Krefeld“ und „Freunde der Eisenbahn Krefeld“ mit der Lebenshilfe zusammen. Bei 14 Fahrten im Jahr sowie bei den Nikolaus-Fahrten stehen immer abwechselnd Männer und Frauen aus den verschiedenen Wohnhäusern hinter der Theke. Begleitet werden sie dabei von Betreuern.

Einer dieser Betreuer ist Björn Schülling, er hat ein enges Verhältnis zu Tobi und mindestens genauso viel Spaß bei der ehrenamtlichen Arbeit im historischen Zug wie der Bewohner. „Tobi und ich sind immer die Ersten, die die Hand heben, wenn unser Wohnhaus an der Reihe ist und Freiwillige gesucht werden“, erzählt Björn Schülling lachend. Und er erklärt auch, wieso: „Der Schluff ist einfach etwas Besonderes. Mann kann Zugfahren so intensiv erleben.“ Die Fahrgäste seien immer gut gelaunt, und auch das Team hinter der Theke ist mit Spaß an der Sache dabei. An diesem Tag ist es recht ruhig im Barwagen, Björn Schülling und Tobi haben Zeit zum Plaudern und zum Scherze machen. Und dazu, Christian Giese alles zu zeigen.

Der Lebenshilfe-Betreuer ist heute zum ersten Mal bei einer Schicht im Schluff mit dabei. Wo der Kühlschrank mit den kalten Getränken steht, weiß er aber schon. Als Josefine Krahnen an die Theke kommt und eine Erfrischung bestellt, kann Giese ihr schnell weiterhelfen. „Der Becher ist ja toll“, staunt die Oppumerin. Es ist ein Plastikbecher mit Aufdruck – Schluff-Aufdruck, versteht sich. „Kann man den behalten?“ Kann man. Für zwei Euro. „Super“, findet Josefine Krahnen. Auf der Hinfahrt gibt sie ihren Becher erst einmal wieder zurück und bekommt die zwei Euro Pfandgeld zurück. „Auf der Rückfahrt werde ich noch ein Getränk nehmen und den Becher behalten“, kündigt sie an. Für ihre n Mann zu Hause, der nicht mitfahren konnte.