Die Eisenbahn ist eine Attraktion. Vor allem während der Ferienzeit. Gäste aus ganz Deutschland kommen, um mit dem Zug zu fahren.

Hüls. Egal, wo man sich im Schluff umschaut, überall sind lachende, staunende und glückliche Kinder zu sehen. Sie scheinen vom historischen Zug hellauf begeistert zu sein. Aber auch ihre Eltern oder Großeltern sind von der historischen Eisenbahn angetan. Passend zur Ferienzeit und dem schönen Wetter, sind an diesem Tag viele Familien mit Kindern im Schluff unterwegs.

„Der Zug ist eine wunderbare Familienattraktion. Die Landschaft ist sehr schön und die Nostalgie, die durch diesen Zug ausgelöst wird, ist einzigartig.“

Karin Wizgall, Fahrgast

Sie haben während der Fahrt sichtlich Spaß: ein altes Haus hier, ein Waldstück dort – für die Fahrgäste gibt es draußen viel zu entdecken. Im Schluff sitzen aber nicht nur Familien aus Krefeld, auch Fahrgäste außerhalb des Rheinlands kommen, um mit dem Zug zu fahren. Besonders seine Geschichte macht ihn für Fans des Schienenverkehrs interessant. So genießt der Schluff hohes Ansehen bei Touristen und Eisenbahn-Enthusiasten. Unter ihnen Familie Wizgall.

Karin und Rolf Wizgall wohnen in Reutlingen, besuchen aber ihren zweijährigen Enkel Bruno in Köln. So nutzen sie die Möglichkeit mit dem historischen Schluff zu fahren. Der kleine Bruno mag Eisenbahnen, und die Wizgalls mögen historische Zugfahrten. Eine gute Kombination. Karin Wizgall schwärmt: „Der Zug ist eine wunderbare Familienattraktion. Im Zug ist die Hitze dank des leichten Fahrtwindes auch nicht ganz so drückend. Die Landschaft ist sehr schön und die Nostalgie, die durch diesen Zug ausgelöst wird, ist einzigartig.“

Sie sagt zudem: „Dieser Zug ist sehr beliebt und bekannt. Für die Region kann so etwas sehr wichtig sein. Nicht nur weil es ein Wahrzeichen ist, sondern auch weil es vermutlich viele Touristen anzieht“. Die Landschaft, die langsam an den Fahrgästen vorbeizieht, ist beinahe ein Idyll.

Außerdem tut der anwesende Ballonkünstler im Zug sein Übriges.

Für viele ist die Authentizität des Zuges wichtig

Claudia Röttger und ihr Sohn Mattis sind schon mehrfach mit dem Schluff gefahren. Langweilig wird es dem Siebenjährigen nie. Ganz konzentriert schaut Mattis während der Fahrt aus dem Fenster, freut sich, als seine Mutter ihm erlaubt, auch mal kurz rauszugehen. Entspannt steht er auf der Plattform und lässt sich dort den Fahrtwind, um die Nase wehen. „Das mag ich am Schluff am allerliebsten“, sagt er. „Dass ich da auch mal rausgehen und gucken kann.“

Bei einem modernen Zug geht das nicht. Mama Claudia macht es sich währenddessen mit einem Getränk und einem Snack im Fahrtgastwaggon gemütlich. So gemütlich es eben geht auf den Holzbänken. „Ach, das ist doch herrlich“, findet die 50-Jährige. „Holzbänke und eine Dampflok – das ist so authentisch. Da kann man eine Zugfahrt noch richtig erleben.“