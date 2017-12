Aus Trümmern hat Theresia Kühnen mit ihrem verstorbenen Mann, Friedrich-Wilhelm, einen Bauernhof am Hökendyk aufgebaut – morgen feiert sie dort ihren Ehrentag.

Als viertes von sechs Kindern war die kleine Tochter herzlich willkommen. Sie sollte nur nicht am 24. Dezember in den dann stark angespannten Geschäftshaushalt geboren werden, hieß es vorab. Die Kleine entschied sich anders und kam prompt am Heiligen Abend 1927 zur Welt. Oftmals ging ihr Ehrentag in Arbeit, Kriegswirren und Wieder-Aufbau verloren. Morgen feiert die Familie jedoch richtig. Denn Theresia Kühnen, die jeder nur Resi nennt und die den Reitstall mit ihrem Mann am Hökendyk aufgebaut hat, wird runde 90 Jahre alt. „Der Maulwurf war wieder im Garten“, berichtet Resi Kühnen bei selbstgebackenen Plätzchen und Kaffee. „Den muss ich vertreiben.“ Logisch, dass sie Garten- und Hausarbeit selbst verrichtet und dreimal in der Woche für Familie und Personal kocht.

Sie sieht auch nach dem Rechten, wenn Sohn Friedhelm mal nicht auf der Anlage weilt. Würde sie behaupten, 70 Jahre alt zu werden, es gäbe kaum Zweifel. Dabei war ihr Leben nicht leicht. Früh schon war sie als gelernte Verkäuferin in der elterlichen Metzgerei Spicker an der Gladbacher Straße tätig. Ihren Mann lernte sie mit 16 Jahren kennen. „Mein Bruder brachte ihn ins Haus. Friedrich-Wilhelm Kühnen kam auf Heimaturlaub, seine Eltern waren tot, der Bauernhof am Hökendyk lag in Trümmern“, berichtet sie. „Wir fütterten ihn als ,unser Jung‘ durch.“ Als künftigen Ehemann hat ihn die 16-Jährige überhaupt nicht gesehen. „Ich war schüchtern.“

„Da alle wussten, dass ich Geburtstag hatte, trank mein Mann mit jedem Kunden einen Schnaps auf mein Wohl.“

Theresia Kühnen

Erst als er 1947 endgültig nach den Kriegswirren mit Gefangenschaft nach Hause kam, funkte es. Er machte ihr einen Heiratsantrag. „Ich sollte Bäuerin auf dem Kühnenhof der Tante an der Inrather Straße werden? Ohne jegliche Kenntnisse?“ Das kam für die junge Frau nicht in Frage. „Ich habe dann erst einmal einen Lehrbetrieb zwischen Vorst und Kempen besucht. Im März 1948 haben wir dann geheiratet. Mit den beiden kleinen Kindern Friedhelm und Marita bewohnten wir dann drei kleine Zimmer auf dem Hof, gegen Miete. Schnell waren wir uns einig, das Geld lieber in etwas Eigenes zu zahlen.“ Das Grundstück am Hökendyk gehörte ihrem Mann und so begannen sie dort mit dem Aufbau der Trümmer. „Ich habe Steine geschleppt. Aus der Ruine entstanden Schweine-, Kuh- und Hühnerstall.“