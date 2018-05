Wenn es um das Wohl ihrer Töchter ging, hat meine Mama die Krallen ausgefahren. Wie eine Löwin setzte sie sich für mich und meine Schwester ein. Keine Mama konnte das so gut wie sie.

Doch sie hatte nicht nur eine ordentliche Portion Temperament, sondern auch eine ruhige, besonne Seite. Meine Mama war eine gute Zuhörerin – in jeder Notlage als Kind ein sicherer Hafen. Und mit keinem anderen Menschen ließ es sich so wunderbar stundenlang durch Ikea bummeln, um am Schluss nur Servietten zu kaufen. Und natürlich den obligatorischen Hotdog zu essen. Auch wenn sie inzwischen gestorben ist, die Erinnerung an sie ist lebendig.