Im Rahmen der Aktion „WZ hilft“ werden am Stand von Bratwurst-Paule am Samstag richtig viele Würste für den guten Zweck verkauft.

Krefeld. Es duftet nach Bratwurst! Und hier und da bildet sich tatsächlich eine kleine Schlange. Denn hier geht es heute sprichwörtlich um die Wurst und den guten Zweck. Die „WZ hilft“-Aktion zusammen mit „Bratwurst-Paule“ läuft gut an. Im Zuge der Spendenrallye für die Krefelder Kindertafel macht die mobile Wurstbraterei am Sonntag Stopp vor der Tür eines großen Krefelder Elektrofachmarktes. Als Marktleiter Thorsten Huppert die Filiale um 13 Uhr öffnet, strömen gleich die ersten Besucher hinein und freuen sich schon auf den Snack, der nach dem Einkauf auf sie wartet. Wurstbrater Jupp steht mit seinem mobilen Stand bereit und legt heute besonders gern auf. „Hoffentlich werden es viele Würstchen“, sagt Franz-Josef Wienands und steckt prompt wieder ein Würstchen ins Brötchen. „Senf und Ketchup obendrauf?“ „Beides bitte.“

Alle Markt-Clubmitglieder wurden schon im Vorfeld auf die Aktion am verkaufsoffenen Sonntag aufmerksam gemacht. Bei Vorlage des Clubausweises gibt es eine Wurst gratis. Genauso für alle Mitarbeiter des Marktes. Und für jede weitere verkaufte Wurst gibt es ebenfalls einen Euro in den Spendentopf für die Kindertafel. „Wir waren im letzten Herbst schon einmal an diesem Standort und daher rechnen wir heute mit rund 400 verkauften Würstchen“, erklärt Torsten Feuring, der zusammen mit Michael Neppeßen die mobile Wurstbraterei vor rund drei Jahren vom Gründer übernommen hat.

„Wir finden die Aktion zusammen mit der WZ super und freuen uns, wenn wir am Ende einen beachtlichen Betrag an die Kindertafel spenden können“, sagt Feuring. Es gebe schon weitere Anfragen von Betrieben, die sich an der Spendenaktion beteiligen möchten. Heißt: Die WZ kommt mit dem Bratwurst-Paule-Team vorbei und versorgt Belegschaften oder Vereinsmitglieder mit Würstchen. Pro verkaufter Wurst kommt ein Euro in den Spendentopf. Jupp legt weiter fleißig Wurst – übrigens die Metzgerwurst, die schon Firmengründer Paschke anbot - auf. Brötchen liefert ein hiesiger Bäcker.

Viele Radler machen am Samstag vor dem Elektromarkt Halt

Bei perfektem Grillwetter machen dann auch tatsächlich viele Radler Halt, die von der Aktion aus der Zeitung erfahren haben. Bratwurstverkäufer Jupp hält hier und da ein Schwätzchen. Und so ist die Aktion für Veranstalter wie Würstchenliebhaber eine gelungene Aktion.

„Wir haben uns mit unserer Lieblingsbratwurst gestärkt und radeln jetzt weiter“, sagt eine Radfahrerin. Und Braterei-Mitinhaber Torsten Feuring hat bereits den nächsten Termin im Auge. „Am 6. Mai“, sagt er, „steht unser mobiler Stand in Hüls vor einem Drogeriemarkt.“ Dann fällt wieder ein Euro pro verzehrter Wurst in den Kindertafel-Spendentopf.