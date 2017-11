Beate Schmitz-Rundholz hat mit zehn Jahren schon ihre erste Büttenrede gehalten. Jetzt feiert sie ihre 50. Session.

Oppum. Die Oppumerin Beate Schmitz-Rundholz (Jahrgang 1957) ist eine begeisterte Karnevalistin – von jung an. Mit großer Vorfreude blickt sie auf ihre 50. Session – und erzählt der WZ, wie alles begann.

Als Zehnjährige hat sie ihre Mutter im heimischen Karneval begleitet und ihre erste Büttenrede gehalten. Das Thema hat sie inzwischen vergessen, doch den Karnevals-Bazillus trägt sie seitdem in sich. Das größte Ereignis war im Jahre 2011: Da bestieg sie als Beate I. mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Manfred Rundholz den Narrenthron. Zum Gefolge von Prinz Manfred II. gehörte übrigens der Minister René Sellmer, der seit einigen Tagen als Krefelds neuestes närrisches Oberhaupt amtiert.

Für Beate Schmitz-Rundholz, die seit 1967 jedes Jahr eine neue Rede einstudiert, ist es ein großes Vergnügen, anderen Freude zu bereiten. In den letzten Jahren verkörperte sie „Tante Maria“. Auf deren Erlebnisse warten nicht nur die Krefelder Karnevalsvereine wie ihr Heimatverein KG Oppum 1938. Seit „ewigen Zeiten“ tritt sie in Seniorenheimen auf. In der Gemeinde Liebfrauen hält sie seit Jahren am Karnevalssamstag die Abschiedsrede.

50 Jahre, da muss es etwas Besonderes sein. Weil sie Frösche sammelt, mehr als 2000 sind bei ihr auf dem Sandberg zu sehen, wird sie in der laufenden Session als Froschprinzessin auftreten. Ein passendes Kostüm ist schon vorhanden, nur das schnelle Anziehen muss sie noch üben. Die Frosch-Rede ist fast fertig.

Kurz nach Aschermittwoch fängt dann wieder das Ideensammeln an, im Oktober wird alles zusammengestellt und ab November geübt. „Gut auswendig gelernt macht sicher.“ Dann werden noch ein paar Bemerkungen einstudiert, mit denen man das Publikum anheizt. Beispielsweise: „Macht das Spaß? - Dann sagen Sie´s doch mal Ihrem Gesicht!“ Die kommenden Wochen, das weiß Beate Schmitz-Rundholz, werden heftig, denn am 14. Februar 2018 ist schon wieder Aschermittwoch.