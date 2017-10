Krefeld. Die Polizei fahndet nach zwei Einbrüchen am Samstag in Krefeld nach den Tätern. Das teilte sie am Sonntagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr wurde aus einer Erdgeschoßwohnung auf der Hardenbergstraße eine Spielkonsole gestohlen. Ob noch weitere Dinge geklaut wurden, ist bisher noch nicht bekannt.

Zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr brachen Unbekannte eine Terassentür eines Reihenhauses auf der Eutiner Straße auf. Sie stahlen Schmuck und möglicherweise noch andere Dinge.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02151-6340 um Hinweise aus der Bevölkerung. red